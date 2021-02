Τρίκαλα

Απανθρακώθηκε μέσα στην αποθήκη του

Με μαρτυρικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άντρας, μέσα στην αποθήκη που φιλοξενούσε λίγα αιγοπρόβατα.

Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα, αργά το απόγευμα, ένας 61χρονος, όταν για άγνωστους λόγους οι οποίοι ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ξέσπασε πυρκαγιά σε αποθήκη που βρίσκεται έξω από τα Τρίκαλα, μέσα στην οποία βρισκόταν ο άτυχος άνδρας, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τρικάλων και το ΕΚΑΒ χωρίς τελικά να καταφέρουν να απομακρύνουν τον 61χρονο από την αποθήκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr ο άτυχος άντρας, δάσκαλος στο επάγγελμα, διευθυντής Δημοτικού Σχολείου των Τρικάλων, πήγαινε εκεί και φρόντιζε λίγα αιγοπρόβατα που διατηρούσε.