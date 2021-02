Θεσσαλονίκη

Χειροπέδες στον 37χρονο που έκλεψε ψιλικατζίδικο

Στα χέρια της ΕΛΑΣ έπεσε ο άνδρας που με την απειλή μαχαιριού αφαίρεσε εκατοντάδες ευρώ από κατάστημα ψιλικών.

Συνελήφθη 37χρονος που φέρεται να λήστεψε, τα ξημερώματα της Κυριακής, με την απειλή μαχαιριού, κατάστημα ψιλικών στην Πολίχνη, αρπάζοντας από το ταμείο 900 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, εντοπίστηκε κατόπιν αναζητήσεων το μεσημέρι της ίδιας μέρας, οπότε και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Στην κατοχή του βρέθηκε μέρος του χρηματικού ποσού που είχε αφαιρέσει, ενώ στο σπίτι του κατασχέθηκε το μαχαίρι με το οποίο φέρεται να διέπραξε τη ληστεία.

Ο 37χρονος οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.