Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στην Πρυτανεία του ΑΠΘ

Οι καταληψίες έδιωξαν τους φύλακες και τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας.Έφοδος της Αστυνομίας. Ο Πρύτανης του ΑΠΘ ενημέρωσε την Εισαγγελία.

Δυνάμεις των ΜΑΤ έλαβαν εντολή να εισέλθουν στο κτήριο διοίκησης του ΑΠΘ για να απομακρύνουν ομάδα φοιτητών που είχε προχωρήσει σε κατάληψη του χώρου.

Κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί, μέλη φοιτητικών παρατάξεων, που ανήκουν σε ελευθεριακά σχήματα και στο σχήμα των ΕΑΑΚ, από τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών.

Τα μέλη των παρατάξεων, που ζητούν να μην εφαρμοστεί ο νόμος 4777/21 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, μετέβησαν γύρω στις 7 το πρωί στο Πανεπιστήμιο, πριν από την ώρα της προσέλευσης των διοικητικών υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία φύλαξης όπως και εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας που βρίσκονταν ήδη στο κτίριο εκδιώχθηκαν, ενώ τους ζητήθηκε να απομακρύνουν και τα αυτοκίνητα από τον χώρο στάθμευσης του κτιρίου. Λίγο αργότερα, στον χώρο έξω από το κτίριο διοίκησης έφτασαν και μέλη του σχήματος των ΕΑΑΚ από άλλες Σχολές, όπως και μέλη του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στους συναδέλφους τους.

Η πρόθεση για κατάληψη στο κτίριο διοίκησης είχε γίνει γνωστή σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και ήδη, από χθες το βράδυ, ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου ενημέρωσε για τον σχεδιασμό τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σήμερα το πρωί, ο πρύτανης του ΑΠΘ επικοινώνησε ξανά με τον εισαγγελέα και τον ενημέρωσε αναλυτικά για τα γεγονότα από το πρωί και για την παρεμπόδιση των εργαζομένων να προσέλθουν στην εργασίας τους. «Η προστασία της εργασίας συνιστά συνταγματική επιταγή, όπως και η ελευθερία στη διδασκαλία. Η προσήλωσή μας στη νομιμότητα και ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας είναι δεδομένα και αδιαπραγμάτευτα. Η απεργία είναι σεβαστή, όπως και κάθε ειρηνική διαμαρτυρία. Αυτά είναι κατακτήσεις της Δημοκρατίας και είναι απόλυτα σεβαστά και πλήρως κατοχυρωμένα εντός του Πανεπιστημίου, όπως και οπουδήποτε αλλού στη χώρα. Όμως η βία και η απειλή χρήσης βίας, όπως και φθορά δημόσιας περιουσίας για την προώθηση οιωνδήποτε αιτημάτων και διεκδικήσεων, ακόμη και των πιο δίκαιων, δεν είναι και δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτές», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ακόμη ότι «στο κράτος δικαίου και σε έναν ακαδημαϊκό χώρο, η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται, δεν τραμπουκίζεται, δεν προπηλακίζεται, δεν τελεί υπό διαπραγμάτευση σε καθεστώς φόβου για καθηγητές, εργαζόμενους και φοιτητές».

Σημειώνεται ότι βάσει της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 23 στον νόμο 4777/21 συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές «η καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας», όπως και «η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του».

Οι φοιτητικές παρατάξεις αντιδρούν στις διατάξεις του νόμου 4777/21 που αφορούν την ίδρυση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, το όριο φοίτησης, τον ορισμό πειθαρχικών παραπτωμάτων και το νέο τρόπο υπολογισμού βάσεων εισαγωγής. Τις επόμενες μέρες προγραμματίζουν νέες συνελεύσεις και την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου νέα συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης.