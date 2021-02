Δωδεκανήσα

Συνελήφθη κτηνοτρόφος που “έσπειρε” δηλητήρια (εικόνες)

Του έστησαν καρτέρι στελέχη της θηροφυλακής.

(εικόνα αρχείου)

Στη δικαιοσύνη παραπέμφθηκε ένας 67χρονος κτηνοτρόφος, ο οποιός εντοπίστηκε έπειτα από παρακολούθηση των στελεχών της Θηροφυλακής να έχει τοποθετήσει δηλητηριασμένα κομμάτια κρέατος, αλλά και ένα κουνέλι ως ζωντανό δόλωμα(!) σε περιοχή των Αφάντου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο κυνηγετικός σύλλογος, «την Πέμπτη 18/02/2021 στελέχη της θηροφυλακής βρέθηκαν στη θέση «Γκρουκιάς» του Δ.Δ. Αφαντου, όπου με τη βοήθεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκυλιού (Chica) και με χειρίστρια την Διακίδη Χριστίνα εντόπισαν ένα πρόβατο νεκρό με δηλητήριο πάνω του, τρία κομμάτια συκώτι με δηλητήριο, ένα γεράκι νεκρό, μια τσάντα με κομμάτια συκώτι.

Επίσης εντόπισαν παγίδα με ζωντανό δόλωμα εντός αυτής(κουνέλι). Αφού παρακολούθησαν την περιοχή την επόμενη μέρα Παρασκευή και περί ώρα 8:30π.μ. συνέλαβαν τον Κ.Γ. του Ν. κτηνοτρόφο ετών 67 για παράνομη τοποθέτηση και χρήση παγίδας και παράνομη τοποθέτηση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα με αυτόφωρη διαδικασία, όπου διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα στην οικία του. Από την έρευνα δεν υπήρξαν νέα ευρήματα.