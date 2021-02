Θεσσαλονίκη

Οδηγοί ταξί μεταφέρουν δωρεάν πολίτες σε εμβολιαστικό κέντρο (εικόνες)

Έμπρακτη στήριξη στους πολίτες που έχουν ανάγκη από οδηγούς ταξί.

Μπορεί να είδαν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας, ωστόσο οι δυσκολίες δεν τους απέτρεψαν ώστε να εκφράσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στους συμπολίτες τους. Ο λόγος για ιδιοκτήτες ταξί από τη Θεσσαλονίκη, που ως σύγχρονοι «καλοί Σαμαρείτες» αποφάσισαν να μεταφέρουν δωρεάν πολίτες που έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως τονίζουν, στο εμβολιαστικό κέντρο που στεγάζεται εντός των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ.

«Νιώθουμε ένα ζωντανό κύτταρο αυτής της πόλης. Είναι τιμή και χαρά μας, να βάλουμε ένα λιθαράκι στην προσπάθεια να νικήσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό. Αποφασίσαμε να μεταφέρουμε από και προς το εμβολιαστικό κέντρο της Έκθεσης, όλους όσοι δεν μπορούν να μεταβούν λόγω κινητικών προβλημάτων αλλά και τους συμπολίτες μας που δεν έχουν κανέναν για να τους βοηθήσει», δήλωσε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο ιδιοκτήτης ταξί Θοδωρής Σταυρίδης.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι οδηγοί ταξί του συνεταιρισμού της Θεσσαλονίκης «taxiway», ξεκινάει σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τη βοήθειά τους, ο κ. Σταυρίδης εξήγησε πως «ο πολίτης που έχει πραγματική ανάγκη μπορεί να καλέσει στη γραμματεία από τις 9 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα και μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του ακόμα και αν χρειάζεται όχημα με αναπηρικό αμαξίδιο ή απλό όχημα. Έτσι με αυτό τον απλό τρόπο θα είμαστε στην πόρτα του σπιτιού του, για να τον μεταφέρουμε στο εμβολιαστικό κέντρο».

Ο κ. Σταυρίδης τόνισε ακόμη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως για την ασφάλεια των πολιτών χρησιμοποιείται από τους ιδιοκτήτες των ταξί, καθημερινά, μια συγκεκριμένη μέθοδος απολύμανσης κατά της Covid-19 με χρήση λαμπτήρων υπεριώδους ακτινοβολία, που σε τρία λεπτά παρέχει 100% πιστοποιημένη απολύμανση στα οχήματα. «Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα στους πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, να επιβιβάζονται σε ένα καθαρό όχημα, που θα τους μεταφέρει με ασφάλεια στα σπίτια τους», εξήγησε ο κ. Σταυρίδης, επισημαίνοντας πως «επίσης, προσφέρουμε τη συγκεκριμένη υπηρεσία δωρεάν και σε όποιον ιδιοκτήτη οχήματος το επιθυμεί, αλλά και σε αυτούς που επισκέπτονται τους χώρους της ΔΕΘ, για να μεταφέρουν πολίτες για να εμβολισμούς».