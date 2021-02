Θεσσαλονίκη

Οδηγός “καρφώθηκε” σε δέντρο και σκοτώθηκε

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 42χρονο. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Θανατηφόρο τροχαίο, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής,, κοντά στην Ιερισσό Χαλκιδικής.

Όπως ανακοινώθηκε, Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας εκτός οδοστρώματος σε δέντρο και πινακίδα σήμανσης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 42χρονου αλλοδαπού οδηγού του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.