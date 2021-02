Θεσπρωτία

Εύοσμος: Έντονες αντιδράσεις για το lockdown

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το δημαρχείο Κορδελιού – Ευόσμου.

Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί κάτοικοι του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, έξω από το δημαρχείο, αντιδρώντας στο καθολικό λοκντάουν που επιβλήθηκε από την πολιτεία αλλά και σε πιθανή έλευση μεταναστών στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο έχει διαψευστεί από τη δημοτική αρχή. Αντιπροσωπεία των κατοίκων κατέθεσε ψήφισμα με τα αιτήματα ζητώντας να συζητηθούν στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο.

Ο δήμαρχος Κορδελιού- Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός, αναφορικά με τα νέα, πιο αυστηρά, μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού είπε πως αντιλαμβάνεται την κούραση του κόσμου καθώς «οι πολίτες έχουν φτάσει στα όριά τους και είναι λογικό να αντιδράσουν, όμως πρέπει να υπάρχει μια συμμόρφωση όλων στα μέτρα των ειδικών για να περιορίσουμε τις μεταλλάξεις».

Ειδικότερα, για τους μαθητές που πηγαίνουν σε ιδιωτικά ή σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γειτονικών δήμων ανέφερε πως τα μαθήματα τις επόμενες ημέρες θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Επίσης, επανέλαβε πως θα κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά για τα «fake news» περί έλευσης μεταναστών στον δήμο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «αυτά τα σενάρια ανήκουν στη σφαίρα επιστημονικής φαντασίας και όποιος διέσπειρε αυτές τις φήμες θα "θερίσει" -όπως σπέρνεις, θερίζεις- μια μήνυση από εμάς διότι αναστατώνουν τους πολίτες και επιβαρύνουν την ήδη άσχημη ψυχική τους κατάσταση».

Από την πλευρά τους, οι επαγγελματίες της περιοχής που από σήμερα έκλεισαν τα καταστήματα τους στο πλαίσιο τήρησης του καθολικού λοκντάουν, χαρακτηρίζουν τα μέτρα «παράλογα και άδικα» και ζητούν οικονομική ενίσχυση και επιδότηση των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου- Κορδελιού (ΕΜΣΕΚ), Κώστα Βασιλειάδη, η περιοχή «συνορεύει με άλλους τρεις δήμους και έχουμε σε πολύ κοντινές αποστάσεις κεντρικές αγορές. Αποτέλεσμα είναι όχι μόνο να μην περιοριστούν οι μετακινήσεις, αλλά να αυξηθούν καθώς οι καταναλωτές μετακινούνται στους γειτονικούς δήμους για να καλύψουν τις ανάγκες τους».

Τέλος, με μεγάλη προσέλευση ξεκίνησαν από τις 10 το πρωί τα δωρεάν rapid tests στην περιοχή. Σήμερα, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ βρίσκεται στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στον Εύοσμο, ενώ αύριο, Τρίτη, οι έλεγχοι θα γίνουν στο «θεατράκι» στον πεζόδρομο του Κορδελιού και την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Ευόσμου.

Η δημοτική αρχή έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν τα τεστ την Πέμπτη και την Παρασκευή, 25 και 26 Φεβρουαρίου

