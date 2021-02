Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: επεισόδια και προσαγωγές μετά την επέμβαση της Αστυνομίας

Μεταξύ των προσαχθέντων και ο γραμματέας της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης. Τι λέει για τα επεισόδια η ΕΛ.ΑΣ. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι φοιτητές.

Σε εξέλιξη είναι κινητοποιήσεις φοιτητικών παρατάξεων μετά την επέμβαση της αστυνομίας στο κατειλημμένο -από αυτοπροσδιοριζόμενα ως ελευθεριακά φοιτητικά σχήματα- κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, κατόπιν αναφορών ότι άτομα που συμμετείχαν στην κατάληψη προκάλεσαν βανδαλισμούς.

Δυνάμεις της αστυνομίας μπήκαν στο κτίριο και προσήγαγαν άτομα που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, ενώ κατέγραψαν φθορές σε ορόφους του κτιρίου. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 30 προσαγωγές.

Με την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης μέλη φοιτητικών παρατάξεων από το σχήμα των ΕΑΑΚ και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών συγκεντρώθηκαν στον αύλειο χώρο έξω από το κτίριο διοίκησης. Εκεί υπήρξαν στιγμές έντασης και σημειώθηκαν συμπλοκές με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και μπογιές κατά των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στη ρίψη δύο κρότου λάμψης. Την ώρα που γίνονταν οι προσαγωγές, άτομο αισθάνθηκε αδιαθεσία και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για λίγο η ένταση μεταφέρθηκε στην πύλη εμπορίου της ΔΕΘ, επί της Εγνατίας οδού, αλλά στη συνέχεια οι φοιτητές επέστρεψαν στον αύλειο χώρο του κτιρίου διοίκησης. Στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ παραμένουν μέλη των παρατάξεων που το πρωί είχαν προχωρήσει στην κατάληψη και πραγματοποιούν συνέλευση για τον καθορισμό των περαιτέρω δράσεων τους.

Την ίδια ώρα, φοιτητές από το σχήμα των ΕΑΑΚ, που νωρίτερα συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις έξω από την πρυτανεία πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης και συγκέντρωση στην Πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου).

Ο γραμματέας της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των προσαχθέντων

Ο γραμματέας Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένας εκ των προσαχθέντων στα σημερινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την «απρόκλητη επίθεση από την αστυνομία εις βάρος φοιτητών που διαμαρτύρονταν για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την παιδεία”.

«Οι αστυνομικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν χημικά και προέβησαν σε προσαγωγές φοιτητών. Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι και ο γραμματέας της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης», αναφέρουν στην ανακοίνωση.

Όπως τονίζουν, η αστυνομική βία «αποτελεί έκφραση της αντιδημοκρατικής εκτροπής της κυβέρνησης και την κατάφωρη παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου και των δημοκρατικών ελευθεριών».

«Ζητάμε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των προσαχθέντων χωρίς να τους απαγγελθεί καμία κατηγορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης θα σταθεί στο πλευρό της νεολαίας και στους αγώνες της για σεβασμό και προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα επεισόδια

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία, για τα επεισόδια και τις προσαγωγές, αναφέρει τα εξής:

Πρωινές ώρες σήμερα (Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021), ομάδα ατόμων εισήλθε και πραγματοποίησε κατάληψη σε χώρους της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας φθορές.

Περί ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση παρουσία Εισαγγελέα, προκειμένου να εκκενωθεί ο χώρος.

Στο εσωτερικό του κτηρίου εντοπίσθηκαν συνολικά 30 άτομα τα οποία και προσήχθησαν.

Εξωτερικά του κτηρίου συγκεντρώθηκαν 150 άτομα περίπου, που κινήθηκαν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων πετώντας μπογιές και άλλα αντικείμενα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις για να τους απωθήσουν προέβησαν σε περιορισμένη χρήση δακρυγόνων μέσων.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα πανεπιστήμια επί ΝΔ θυμίζουν Τουρκία του Ερντογάν

«Οι σημερινές εικόνες ξυλοδαρμών φοιτητών από τα ΜΑΤ του κ. Χρυσοχοΐδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης γυρίζουν τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει.

«Οι φοιτητές ζητούσαν να ανοίξουν οι σχολές τους, ενώ η αστυνομία τις κλείνει με άγρια καταστολή. Παράλληλα, εξέφραζαν την αντίθεσή τους στον νόμο της κυβέρνησης που διαλύει ακαδημαϊκά κεκτημένα δεκαετιών και γι αυτό το λόγο αντιμετωπίστηκαν με ακραία αστυνομική βία, και συλλήψεις.

Είχαμε από πολύ νωρίς επισημάνει πως ο νέος νόμος έχει ως στόχο τα ελληνικά πανεπιστήμια να θυμίζουν Τουρκία του Ερντογάν. Η κυβέρνηση βιάστηκε να μας επιβεβαιώσει.

Οι Μητσοτάκης, Χρυσοχοΐδης και Κεραμέως σήμερα μας έδειξαν με μια αστυνομική επιχείρηση ντροπής για ένα ευρωπαϊκό κράτος το πώς αντιλαμβάνονται την προστασία της ελευθερίας της ακαδημαϊκής έκφρασης».

Δίκτυο Νέας Γενιάς: η αστυνομοκρατία δε θα περάσει

Η Νεολαία του Κινήματος Αλλαγής, σε ανακοίνωση της για τα γεγονότα στο ΑΠΘ, αναφέρει τα εξής:

Σήμερα πήραμε μια "δροσερή πνοή Δημοκρατίας" και μια πρώτη γεύση της πανεπιστημιακής Αστυνομίας που οραματίζονται ο κύριος Χρυσοχοίδης και η κυρία Κεραμέως. Πολυπληθής Ομάδα Δέλτα επιτέθηκε, ξυλοκόπησε και προσήγαγε διαμαρτυρόμενους φοιτητές στην Πρυτανεία του ΑΠΘ, που συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά με αφορμή το νέο νόμο για τα Πανεπιστήμια.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει εν μέσω πρωτοφανούς υγειονομικής και οικονομικής κρίσης να επενδύει στο διχασμό και να απαντάει σε οποιαδήποτε διαμαρτυρία με βία και καταστολή. Όπου εκείνοι απαντάνε με βία, εμείς θα ζητάμε διάλογο και περισσότερη δημοκρατία. Η αστυνομοκρατία δεν θα περάσει».

