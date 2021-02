Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τα επεισόδια

Οι συλληφθέντες στην πλειονότητά τους είναι φοιτητές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία. Συγκέντρωση φοιτητών έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα τα 31 άτομα που συνελήφθησαν για την κατάληψη στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τα επεισόδια που ακολούθησαν ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις που επενέβησαν για την εκκένωσή του.

Οι συλληφθέντες στην πλειονότητά τους είναι φοιτητές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών, παράνομη βία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, διατάραξη οικιακής ειρήνης, απόπειρα σωματικής βλάβης, απείθεια, βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων (αντίσταση), όπως επίσης για παράβαση του νόμου περί όπλων διότι κάποιοι κρατούσαν αντικείμενα, όπως κοντάρια κ.ά.

Όλες οι παραπάνω πράξεις διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος και μετά την απαγγελία των κατηγοριών αναμένεται να παραπεμφθούν στο αυτόφωρο. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, σε καθένα βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.

Σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συλληφθέντες, φοιτητές έχουν προγραμματίσει για τις 11:00 το πρωί συγκέντρωση έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, απ' όπου θα κινηθούν με πορεία προς τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.