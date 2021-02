Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στην Ρόδο: νέα στοιχεία από γυναίκες που τον καταμήνυσαν

Για την 5η Μαΐου 2021 έχει προσδιοριστεί η λήψη της τελευταίας μαρτυρικής κατάθεσης, στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης. Νέα στοιχεία έρχονται στο "φως".

Νέα στοιχεία για την υποστήριξη των θέσεών τους εισφέρουν ορισμένες από τις 19 γυναίκες που τον καταμήνυσαν στις καταθέσεις τους τον κατηγορούμενο για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, 65χρονο γυναικολόγο μαιευτήρα.

Η πρώτη γυναίκα που τον καταμήνυσε και η οποία μηνύθηκε και από τον ίδιο, ετοιμάζεται να καταθέσει, πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης, νέα στοιχεία για να διαψεύσει τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα ο ιατρός διατείνεται ότι εξέτασε συνολικά άνω των 30.000 γυναικών χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί ότι είχε εκτραπεί σε ανάρμοστες χειρονομίες ή συμπεριφορές. Ισχυρίζεται ότι η 55χρονη πρωτοστάτησε στον «διασυρμό και στη διαπόμπευσή του» εμφανιζόμενη ως… «δήθεν “θύμα” των ερωτικών του επιδιώξεων».

Υποστηρίζει ότι σκοπός της επίσκεψής της στο νοσοκομείο ήταν να του ασκήσει πίεση για να συνεχίσουν τον παράνομο ερωτικό δεσμό τους. Η γυναίκα από την άλλη διαψεύδει τον τελευταίο του ισχυρισμό και μάλιστα κατηγορηματικά και προς τούτο έχει να παρουσιάσει αδιάσειστα στοιχεία, όπως υποστηρίζει. Φέρεται ειδικότερα να έχει υποβάλει, πέραν των άλλων, αντίγραφα των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεών της για να αποδείξει ότι δεν είχαν ποτέ επικοινωνία.

Διατείνεται ότι είχε μεταβεί στο νοσοκομείο την επίμαχη ημέρα του Ιουνίου του 2020 μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της, ενώ ο ιατρός διαψεύδει τον ισχυρισμό αυτό. Ισχυρίζεται ότι η 55χρονη δεν ακολούθησε την τυπική διαδικασία της εξετάσεως δηλαδή να καταχωρίσει το όνομά της στο ειδικό βιβλίο εισερχομένων για εξέταση ασθενών στο νοσηλευτικό ίδρυμα κι ότι απέκρυψε με δόλο ότι στις 23 Ιουνίου 2020 επανήλθε με την πρόφαση να εξετασθεί από εκείνον, τηρώντας τη διαδικασία προσερχομένων για εξέταση.

Υποστηρίζει ότι όταν συναντήθηκαν στα εξωτερικά ιατρεία εδήλωσε κώλυμα να την εξετάσει γι’ αυτό και την εξέτασε συνάδελφός του. Η ίδια αρνείται τα ανωτέρω και εισέφερε στοιχεία για τις παρουσίες της στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Ανάλογη στάση κράτησαν κι άλλες γυναίκες που παρουσίασαν ακόμα και αντίγραφα από ηλεκτρονικές συνταγογραφήσεις που τους έγιναν.

Εξάλλου, για την 5η Μαΐου 2021 έχει προσδιοριστεί από την τακτική Ανακρίτρια Ρόδου η λήψη και της τελευταίας μαρτυρικής κατάθεσης από μια ημεδαπή, κάτοικο Ολλανδίας, στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης.

Τη Δευτέρα ελήφθη η 19η κατάθεση από γυναίκα που τον καταμήνυσε, ενώ αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα να καταθέσει και η 21η γυναίκα που άσκησε την μήνυσή της μόλις πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν θα κληθεί σε απολογία ο κατηγορούμενος άμεσα και πριν την λήψη κατάθεσης από την φερόμενη ως θύμα του την 5η Μαΐου 2021 ή αν θα μετατεθεί η ημερομηνία λήψεως της απολογίας του για μετά.

