Χανιά

Αυτοπυρπολήθηκε κρατούμενος μέσα στις φυλακές

Έριξε πάνω του αντισηπτικό για κορονοϊό κι έβαλε φωτιά.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στις φυλακές Χανίων όταν κρατούμενος αυτοπυρπολήθηκε.

ο κρατούμενος έριξε πάνω του αντισηπτικό που υπάρχει στο χώρο των φυλακών στα πλαίσια των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό και στη συνέχεια έβαλε φωτιά.

Οι φύλακες αντέδρασαν άμεσα και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου και μετέφεραν τον κρατούμενο στο νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς υπέστη ελαφρά εγκαύματα και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει καμία ανησυχία.

Πηγή: cretapost.gr