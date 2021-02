Δωδεκανήσα

Χρυσοχόος κατηγορείται για κλοπή ράβδων χρυσού αμύθητης αξίας

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αντικατέστησε 110 ράβδους χρυσού με παραποιημένες ράβδους από μόλυβδο!

Στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου καταθέτει την ερχόμενη Τετάρτη, στο πλαίσιο διεθνούς αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις με την Ελβετία, ένας 53χρονος Αμερικάνος χρυσοχόος, κάτοικος Ρόδου, κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή χρυσού!

Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπή 110 ράβδων χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και για αντικατάσταση αυτών με παραποιημένες ράβδους από μόλυβδο από τους αποθευτικούς χώρους της εταιρίας, με την οποία συνεργαζόταν, κατά το χρονικό διάστημα 2015 εως 2018.

Στο πλαίσιο της δικαστικής συνδρομής παραγγέλθηκε κατ’οίκον έρευνα στον τόπο κατοικίας του, που σύμφωνα με την Interpol βρίσκεται σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στα Στεγνά Αρχαγγέλου. Ζητήθηκε ειδικότερα να ερευνηθούν όλες οι εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο ακίνητο, οι οποίες είναι προσβάσιμες στον κατηγορούμενο, όπως επίσης και τα έγγραφα, ηχητικά υλικά και διάφορα άλλα αρχεία και υλικοί φορείς δεδομένων. Ζητήθηκε παραπέρα να αναζητηθούν χρυσός σε μορφή ράβδων, υποκατάστατα, ενδείξεις για προϊόντα απομίμησης και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Από την έρευνα που έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου την 15η Ιανουαρίου 2021 στην οικία δεν βρέθηκε τίποτε. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της γερμανικής αστυνομίας 11 οχήματα είναι εγγεγραμμένα στο όνομά του σύμφωνα με τραπεζικά έγγραφα.

Από τον κατάλογο επισκεπτών του θησαυροφυλακίου της εταιρείας που τον καταμήνυσε, φαίνεται ότι στο χρονολογικό διάστημα 2015 εως 2018 εισερχόταν τακτικά στο θησαυροφυλάκιο.

Πηγή: dimokratiki.gr