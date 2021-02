Αχαΐα

Έπεσε με το μηχανάκι της σε φρεάτιο (εικόνες)

Η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος σοκάρουν...

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη, στην οδό Πάργας, στην Πάτρα όταν γυναίκα οδηγός δικύκλου έπεσε μέσα σε ένα φρεάτιο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 62χρονη οδηγός δεν πρόσεξε τα έργα που γίνονται στην περιοχή με αποτέλεσμα να πέσει με το μηχανάκι της μέσα στο φρεάτιο.

Στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική για να την απεγκλωβίσουν.

Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.

Πηγή: tempo24.news