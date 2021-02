Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Καταγγελία για bullying σε μαθητές - “Μπαμπά θέλω να αυτοκτονήσω”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περιστατικά άγριου bullying σε γυμνάσιο της πόλης, κατήγγειλε γονιός μαθήτριας.

Περιστατικά bullying σε γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε γονιός μαθητή μιλώντας στον Focus FM.

Ο κ. Στράτος Μουρλίδης αναφερόμενος σε όσα συμβαίνουν στο σχολείο που πηγαίνει και το δικό του παιδί τόνισε ότι υπάρχει μια ομάδα 3-4 μαθητών τουρκικής καταγωγής μαζί μ’ ένα ελληνόπουλο που κάνουν bullying σε άλλα παιδιά.

Μάλιστα αποκάλυψε και την περίπτωση μιας μαθήτριας η οποία, μη αντέχοντας το bullying, είπε στον πατέρα της ότι θέλει να αυτοκτονήσει.

Πηγή: Focus FM