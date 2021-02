Μαγνησία

Έδεσαν σκυλάκι σε σωλήνα και το έπνιξαν (εικόνες)

Σκληρές εικόνες: Τραγικό θάνατο βρήκε το άτυχο σκυλάκι. Ποιος το βρήκε.

Μπροστά σε μια σοκαριστική εικόνα βρέθηκαν δύο πολίτες στη Σκιάθο, κατά τη διάρκεια βόλτας τους στο λιμανάκι του Αη Γιώργη.

Ένα μικρόσωμο σκυλάκι βρισκόταν νεκρό στο βυθό, δεμένο σε σωλήνα βαρέως τύπου.

Αμέσως κάλεσαν τον προπονητή του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Σκιάθου που βρισκόταν κοντά και εκείνος ανέσυρε το άψυχο σωματάκι του σκυλιού.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό δολοφονίας σκύλου ενώ πριν λίγες ημέρες ακόμα ένα πυροβολήθηκε με αεροβόλο όπλο ευτυχώς χωρίς να χάσει την ζωή του.

Πηγή: SkiathosLife