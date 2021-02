Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: συνεχίζεται η κατάληψη στο κτίριο διοίκησης

Φοιτητικές παρατάξεις έχουν καλέσει σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το κτίριο διοίκησης.

Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η κατάληψη του κτιρίου διοίκησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από περίπου σαράντα άτομα, που παρέμειναν μέσα στο κτίριο και τη νύχτα της Τρίτης.

Νωρίς το πρωί, με εντολή των πρυτανικών Αρχών, ο επόπτης της υπηρεσίας καθαριότητας του Πανεπιστήμιου μετέβη στην είσοδο του κτιρίου, ζητώντας από άτομα που βρίσκονται μέσα να του επιτρέψουν να παραλάβει εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για να εργαστεί το προσωπικό σε άλλα κτίρια του πανεπιστημίου. Άτομα από την κατάληψη συνόδευσαν τον επόπτη για να παραλάβει τον εξοπλισμό, ενώ δεν έκαναν αποδεκτό αίτημα να επιτραπεί σε εργαζόμενους της υπηρεσίας φύλαξης να εγκατασταθούν στο θεωρείο του κτιρίου διοίκησης, που είναι το κέντρο επικοινωνίας και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών με όλα τα κτίρια εντός όσο και εκτός του campus, ούτε και να γίνει καθαρισμός και απολύμανση του κατειλημμένου κτιρίου.

Στο μεταξύ φοιτητικές παρατάξεις από το σχήμα των ΕΑΑΚ και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, που έχουν πληροφορηθεί τον προγραμματισμό συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τα γεγονότα της Δευτέρας έχουν καλέσει σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το κτίριο διοίκησης. «Απαιτούμε η Σύγκλητος να καταδικάσει το όργιο καταστολής που βιώσαμε στις 22/02 εντός του χώρου του Ιδρύματος», αναφέρουν και ζητούν να δεσμευθεί η Σύγκλητος πως «δε θα υπάρξει καμία εφαρμογή του νόμου στις σχολές μας».

«Η σύγκλητος του ΑΠΘ πρέπει να πάρει ρητή θέση καταδίκης του περιστατικού και της στάσης των Πρυτανικών Αρχών. Η Σύγκλητος πρέπει να εγγυηθεί ότι ο νόμος, που έχει βγαλθεί από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας, δε θα εφαρμοστεί στο ίδρυμα και ότι τέτοιες σκηνές ωμής βίας απέναντι στους φοιτητές δεν θα επαναληφθούν υπ' ευθύνης της», τονίζουν σε ψήφισμά τους.