Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Θανατηφόρο τροχαίο με λεωφορείο

Σύγκρουση λεωφορείου με μηχανή. Ένας νεκρός.

Δικυκλιστής έχασε τη ζωή του ύστερα από σύγκρουση με αστικό λεωφορείο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τέρμα της οδού Ωραιοκάστρου, στο ύψος της εσωτερικής περιφερειακής οδού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκρός είναι 38χρονος άνδρας, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα τροχαίας.