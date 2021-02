Θεσσαλονίκη

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά οι ληστές με τα καλάσνικοφ

Έκαναν "χρυσές" δουλειές, αλλά την... πάτησαν! Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.

Στις φυλακές επέστρεψαν δύο ομογενείς μετά την καταδίκη τους σε ποινές κάθειρξης (15 και 19 ετών αντίστοιχα), για ληστείες που διέπραξαν στη Θεσσαλονίκη. Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης τους έκρινε ένοχους, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Οπλισμένοι άλλοτε με καλάζνικοφ κι άλλοτε με πιστόλια και λοστό, οι δύο άνδρες, 39 και 45 ετών, κατηγορούνται ότι το διάστημα από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους λήστεψαν υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στον Λαγκαδά και μία εταιρεία ανακύκλωσης έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ αποπειράθηκαν να ληστέψουν επιχείρηση εμπορίας προϊόντων καπνού και ζαχαρωδών στο Ωραιόκαστρο, όπου όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη που ενεργοποίησε το «μπουτόν» πανικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από τα ΕΛΤΑ άρπαξαν 3000 ευρώ, όπως επίσης 600 ευρώ και τέσσερα δαχτυλίδια από υπαλλήλους του υποκαταστήματος, ενώ από την εταιρεία στο Ωραιόκαστρο ένα τσαντάκι το οποίο περιείχε 13.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ένας εκ των κατηγορουμένων, αντιλαμβανόμενος την παρουσία υπαλλήλου που κινούταν προς το μέρος του κρατώντας ένα φτυάρι, τον σημάδεψε με πιστόλι και τον πυροβόλησε μία φορά, χωρίς όμως να τον πετύχει.

Χαρακτηριστικό της εις βάρος τους αποδιδόμενης δράσης ήταν ότι φορούσαν αποκριάτικες μάσκες (μάσκα του «παππού»), ενώ χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα τα οποία εγκατέλειπαν, όταν απομακρύνονταν από τα σημεία τέλεσης των πράξεών τους.

Την παραμονή των Χριστουγέννων του 2019, αστυνομικοί του τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατόπιν έρευνας που προηγήθηκε, τους εντόπισαν στη Σταυρούπολη όπου περικύκλωσαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν. Επιχειρώντας μάταια να αποφύγουν τη σύλληψη τους, προέβαλαν σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας, κατά το κατηγορητήριο, με λακτίσματα τους αστυνομικούς.

Οι ίδιοι, απολογούμενοι στο δικαστήριο, αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή στις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.