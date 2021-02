Αιτωλοακαρνανία

Σεισμός στην Ναύπακτο

Σεισμός ξύπνησε τους κατοίκους της Ναυπάκτου και των γύρων πειροχών. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Ναύπακτο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:21 τα ξημερώματα και είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια της Ναυπάκτου, σε θαλάσσια περιοχή.

Το εστιακό βάθος ήταν μικρό σύμφωνα με το Ινστιτούτο καθώς μετρήθηκε στα 5 χιλιόμετρα, με τον σεισμό να γίνεται αισθητός στις γύρω περιοχές. Στην περιοχή ακολουθούν και μετασεισμοί οι οποίοι ωστόσο είναι μικρής έντασης.