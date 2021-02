Λάρισα

Μαχαίρωσε αδέσποτο σκύλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και προβληματισμό προκάλεσε το περιστατικό.

Αδέσποτο σκύλο μαχαίρωσε άγνωστος άνδρας στον Τύρναβο, προκαλώντας του τραύμα στο πόδι.

Το συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, ενώ είχε προηγηθεί αναφορά από κάτοικοι της περιοχής στο Αστυνομικό Τμήμα, ότι του επιτέθηκαν και τον δάγκωσαν αδέσποτα σκυλιά.

Το τραυματισμένο ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο από φιλοζωική οργάνωση της Λάρισας που συνεργάζεται με τον Δήμο Τυρνάβου.

Την υπόθεση ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου.

Πηγή: onlarissa.gr