Πιερία

Κυκλοφορούσε με “μαϊμού” ασθενοφόρο

Πώς έπεσε στα «δίχτυα» των Αρχών ο άνδρας που κυκλοφορούσε με ψεύτικο ασθενοφόρο.

Με «μαϊμού» ασθενοφόρο κυκλοφορούσε 39χρονος, ο οποίος συνελήφθη στον Κορινό Πιερίας για αντιποίηση Αρχής. Όπως διαπιστώθηκε, είχε εκμισθώσει το όχημα από εταιρεία ενοικιάσεων στην Αττική, τοποθετώντας σ' αυτό αυτοκόλλητο με την ένδειξη «Ασθενοφόρο» και τρεις φάρους στην οροφή.

Το βανάκι βρισκόταν στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, όταν κίνησε την υποψία των αστυνομικών.

Σε στάση που έκανε σε σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών ακολούθησε ο έλεγχος και η σύλληψή του οδηγού.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης διεξάγεται προανάκριση και ερευνάται τυχόν εμπλοκή του σε παράνομες ενέργειες.