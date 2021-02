Θεσσαλονίκη

Μαχαίρωσαν ζευγάρι σε πολυσύχναστο δρόμο (βίντεο)

Σύμφωνα με πληροφορίες, κίνητρο των δραστών ήταν η ληστεία.

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα άγνωστοι μαχαίρωσαν ένα ζευγάρι στην οδό Ολύμπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος, κατά δήλωσή του είναι Αλγερινής καταγωγής και 32 ετών, μαχαιρώθηκε μαζί με τη γυναίκα του, από αγνώστους που είχαν σκοπό την ληστεία.

Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ αλλά και Κινητή Μονάδα, και αφού τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τους μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: grtimes.gr