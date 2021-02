Φθιώτιδα

Θρήνος για ζευγάρι που καταπλακώθηκε από τρακτέρ (εικόνες)

Οικογενειακή τραγωδία το μεσημέρι της Παρασκευής.

Οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο δρόμο για Κυπαρίσσι, όταν το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι αναποδογύρισε και καταπλάκωσε το ζευγάρι που επέβαινε σε αυτό, με αποτέλεσμα ο άνδρας και η γυναίκα να βρουν φρικτό θάνατο.

Στο μοιραίο τρακτέρ επέβαινε ένα ζευγάρι από την Αταλάντη, που είχε πάει για εργασίες στο κτήμα του με τις ελιές, στη θέση "Κορκοράς", σε ορεινή περιοχή στο δρόμο από Αταλάντη προς Κυπαρίσσι.

Δυστυχώς, από άγνωστη αιτία το τρακτέρ αναποδογύρισε και τους καταπλάκωσε με αποτέλεσμα να βρουν ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες από το ΠΚ της Αταλάντης, για να απεγκλωβίσουν το ζευγάρι, ενώ στο τόπο του τραγικού συμβάντος βρέθηκαν και αστυνομικοί από το ΑΤ Λοκρών.

Πηγή: LamiaReport.gr