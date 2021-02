Θεσσαλονίκη

Τσαβλής: Δεν παραιτούμαι για τα εμβόλια

Που στρέφει τα πυρά του, κάνοντας λόγο για εξυπηρέτηση άλλων σκοπιμοτήτων, αρνούμενος να αφήσει το αξίωμα του.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Δρόσος Τσαβλής επεσήμανε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την θέση του, όπως του ζήτησε ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, για την υπόθεση των εμβολιασμών εκτός σειράς, για την οποία υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση, μετά τις καταγγελίες ότι δεν εμβολιάστηκαν παιδιά με αναπηρίες.

Όπως είπε, πίσω από την απόφαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κρύβονται άλλες σκοπιμότητες, αναφέροντας ότι «ο δήμαρχος ήθελε να απαλλαγεί από την παρουσία μου στο δημαρχιακό μέγαρο».

«Δεν εμβολιάστηκαν ο ίδιος αλλά δύο συγγενικά μου πρόσωπα » ανέφερε επιρρίπτοντας ευθύνες στο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για την τύχη των εμβολίων που περίσσεψαν, εκείνη την ημέρα, μετά το τέλος των εμβολιασμών. Κάναμε αγώνα για να φωνάξουμε άτομα να εμβολιαστούν εκτός σειράς όπως προβλέπεται, αν το επιθυμούν, αν κινδυνεύουν να πεταχτούν εμβόλια. Καλέσαμε υγειονομικούς μεγάλης ηλικίας οι οποίοι αρνήθηκαν να έρθουν. Εμβολιάσαμε κάποιους συνοδούς και καταλήξαμε και σε συγγενικά μας πρόσωπα. Σώσαμε 12 από τα 17 εμβόλια που περίσσεψαν. Δεν είναι ακριβή αυτά που λένε ότι παραπέμφθηκαν σειρές. Δεν βλέπω πουθενά καμία ανηθικότητα και παρανομία όταν καλούν από το υπουργείο Υγείας να μην χαθεί καμία δόση» σημείωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Τσαβλής δήλωσε τα εξής:

«Από την πλευρά μου προέταξα την επιστημονική μου ιατρική ειδικότητα και το ύφος μου και άλλες σκοπιμότητες και ίντριγκες. Η ενέργεια αυτή του δημάρχου καταδεικνύει άγνοια για τη διαδικασία εμβολιασμών, άγνοια για την πανδημία και αναλγησία για την απώλεια πολύτιμων εμβολίων, πίσω λοιπόν από την απόφαση του δημάρχου κρύβονται προφανώς άλλες σκοπιμότητες, εκθέτει ανθρώπους και δράσεις ανθρώπων χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια.

Από ότι φαίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό η παρουσία μου στο αξίωμα του προέδρου χαλάει τα σχέδια κάποιων ανθρώπων μέσα στο Δημαρχείο και δεν είμαι ούτε ήμουν ποτέ υποχρεωμένος να δώσω λόγο σε αυτούς, διότι αυτοί που με εξέλεξαν είναι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης και σε αυτούς οφείλω πάντα να κοιτάω κατάματα και να τους λέω την αλήθεια.

Κλείνοντας, θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν προτίθεμαι να προβάλω παραίτηση από το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου στο οποίο έχω εκλεγεί τόσο από τους συμπολίτες μου όσο και από το σώμα του δημοτικού συμβουλίου και αφήνω το δήμαρχο να προβεί στις ενέργειες που ανακοίνωσε και να με αφαιρέσει με την ψήφο των συναδέλφων και συνοδοιπόρων στον αγώνα για την εκλογή του από τη δημοτική ομάδα».

