Κορινθία

Τραγωδία! Κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για μία γυναίκα, που κάηκε μέσα στο σπίτι της.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία γυναίκα από το σπίτι της, μετά από φωτιά.

Κάτοικοι της περιοχής Αλαμάνο Κορινθίας ειδοποίησαν τις Αρχές για πυρκαγιά σε σπίτι της γειτονιάς και όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο για να επιχειρήσουν, βρήκαν μέσα τη σορό της γυναίκας.

Η 77χρονη εντοπίστηκε σε δωμάτιο του σπιτιού χωρίς τις αισθήσεις της και το σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Τα αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τη διενέργεια νεκροτομής- νεκροψίας, ενώ τις έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε τη Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Πηγή: korinthostv.gr