Φθιώτιδα

Νοσοκομείο Λαμίας: Συνθήματα για τον Κουφοντίνα και προσαγωγές (βίντεο)

Ομάδα ατόμων συγκεντρώθηκε έξω από το νοσοκομείο Λαμίας, με τους αστυνομικούς να τους προσαγάγουν.

Διαμαρτυρία υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα έκανε ομάδα περίπου 20 ατόμων έξω από το Νοσοκομείο Λαμίας το βράδυ του Σαββάτου.

Οι διαμαρτυρόμενοι στάθηκαν έξω από την είσοδο του νοσοκομείου, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του απεργού πείνας, που νοσηλεύεται μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προσάγοντας άγνωστο αριθμό συγκεντρωμένων.

Πηγή: lamiareport.gr