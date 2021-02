Δωδεκανήσα

Κάτοικοι στους Αρκιούς: Μας έδωσαν γη και τώρα μας την παίρνουν πίσω (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μιχάλης Καμπόσος και Χρήστος Μελιανός λένε στον ΑΝΤ1 ότι αναγνώρισαν τις ιδιοκτησίες τους οι Οθωμανοί και τους τις παίρνει πίσω το ελληνικό δημόσιο.