Ρεθύμνου

Άστεγος έπεσε θύμα κλοπής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης πλησίασε τον χώρο όπου έχει βρει καταφύγιο ο άστεγος και του έκλεψε χρήματα.

(εικόνα αρχείου)

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγα 24ώρα στην Κρήτη όταν ένας άστεγος έπεσε θύμα… κλοπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο Ρέθυμνο την περασμένη Παρασκευή όταν ένας ο δράστης πλησίασε τον χώρο όπου έχει βρει καταφύγιο ένας άστεγος άνθρωπος και του έκλεψε πάνω από 500 ευρώ που είχε στην κατοχή του.

Μάλιστα, το ποσό αυτό φαίνεται να προέρχεται από την σύνταξη που λάμβανε ο συγκεκριμένος άστεγος ο οποίος εκείνη την ημέρα την είχε πάρει.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία η οποία έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Πηγή: cretapost.gr