Ηράκλειο

Κουφοντίνας: δακρυγόνα και ένταση στο Ηράκλειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στο κέντρο της πόλης, στην διάρκεια πορείας υπέρ του αρχιεκτελεστή της «17Ν».

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο του Ηρακλείου με αφορμή την πορεία για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου οργάνωσαν συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στα Λιοντάρια.

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της συγκέντρωσης προκλήθηκε ένταση ανάμεσα στους αντιεξουσιαστές και τους αστυνομικούς με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έπεσαν και… δακρυγόνα.

Η πολυπληθής ομάδα των αντιεξουσιαστών ξεκίνησαν από τα Λιοντάρια έχοντας εφοδιαστεί διάφορα καδρόνια και άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρίσκονταν παρατεταγμένοι στην Ίδης και στη Δικαιοσύνης καθώς και στην Δαιδάλου με αποτέλεσμα, ουσιαστικά, να έχουν εγκλωβίσει τους αντιεξουσιαστές υπό το φόβο των επεισοδίων.

Μάλιστα, στο κέντρο του Ηρακλείου βρέθηκαν και κάποιες οικογένειες που κατέβηκαν για να κάνουν μία βόλτα και ήρθαν αντιμέτωπες με τα χημικά. Δεν ήταν λίγοι οι γονείς που καταφέρθηκαν κατά των αστυνομικών φωνάζοντας «ντροπή σας» για τα δακρυγόνα.

Πηγή: cretapost.gr