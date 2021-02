Ηράκλειο

Πέθανε απο κορονοϊό μέσα σε λίγες ημέρες - Συγκλονίζει η ανάρτηση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγίζει καρδιές η ιστορία του άνδρα που «χάθηκε» μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Η ανάρτησή του τη μέρα που έκανε το τεστ.

«Πάγωσε» το Ηράκλειο από το θάνατο του 42χρονου Γιώργου Λιακάκη, από κορονοϊό.

Πρόκειται για άτομο γνωστό και ιδιαίτερα αγαπητό στη μικρή κοινωνία, καθώς ήταν οπερατέρ που είχε εργαστεί στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της Κρήτης, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε τη δική του επιχείρηση, για επαγγελματικές φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις στο Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου.

Ο Γιώργος έκανε τεστ για κορονοϊό στις 22 Φεβρουαρίου, μετά από εμφάνιση συμπτωμάτων και βγήκε θετικός.

Ήταν ο ίδιος που το ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του:

Αν και αρχικά η κατάσταση της υγείας του δεν ενέπνευσε ανησυχία, η επιδείνωση που παρουσίασε χθες τον ανάγκασε να πάει στο νοσοκομείο.

«Ο 42χρονος εισήχθη χθες στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να είναι επιδεινωμένη εξαιτίας σοβαρών υποκείμενων νοσημάτων. Αρχικά εισήχθη στην κλινική covid ωστόσο άμεσα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ. Λίγες ώρες μετά δυστυχώς κατέληξε», δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Κ. Τερζάκης.

Η κηδεία του έγινε το μεσημέρι της Κυριακής σε στενό οικογενειακό κύλο, στο κοιμητήριο της Κοίμησης Της Θεοτόκου στην Ανώπολη.

Ωστόσο, εκατοντάδες ήταν οι φίλοι του άτυχου Γιώργου που τον αποχαιρέτησαν στα social media με αναρτήσεις για το πόσο γελαστός και καλός άνθρωπος υπήρξε.

Πηγή: cretapost.gr