Καβάλησε με το αυτοκίνητο το προστατευτικό κιγκλίδωμα!

Το πώς ακριβώς…. τα κατάφερε, ο οδηγός του οχήματος, μόνο ο ίδιος το ξέρει.

Ένα αυτοκίνητο με κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Χανιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες καβάλησε -στην κυριολεξία - το προστατευτικό κιγκλίδωμα.

Όπως φαίνεται και από την φωτογραφία αναγνώστη του Flashnews, o οδηγός μάλλον είχε ...άγιο!

Το περιστατικό συνέβη στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της περιοχής Καλάμι.