Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Εμμανουήλ

Θρήνος στην Εκκλησία και στο ποίμνιο του αγαπητού Ιεράρχη.

Εκοιμήθη, σήμερα το πρωί, ο μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ, από ανακοπή καρδιάς, στο κέντρο αποκατάστασης στο οποίο διέμενε τις τελευταίες μέρες, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ο μητροπολίτης αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στις 28 Ιανουαρίου και εξήλθε την περασμένη Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, στη Θεσσαλονίκη, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Στη Μητρόπολη Κιλκισίου θα μεταβεί το μεσημέρι ο τοποτηρητής επίσκοπος, μητροπολίτης Πολυκάστρου Δημήτριος, ώστε, σε συνεργασία με τον πρωτοσύγκελο της μητρόπολης Επιφάνιο και τους τοπικούς ιερείς, να ρυθμιστούν οι διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο, λόγω της πανδημίας, και τον χρόνο της νεκρώσιμης ακολουθίας και της ταφής.

Για έναν «ποιμενάρχη με τεράστιο και πολύπλευρο έργο και σημαντική προσφορά στο συνάνθρωπο» κάνει λόγο σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Ανδρέας Βεργίδης. «Ήταν», τονίζει, «ένας δυναμικός και βαθυστόχαστος Μητροπολίτης, με τον οποίο πάντα είχαμε αγαστή και στενή συνεργασία για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας».

Βιογραφικό του μητροπολίτη Εμμανουήλ

Ο μακαριστός μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου κ.κ. Εμμανουήλ (Σιγάλας), με καταγωγή από την Αμοργό, γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου το 1953. Στην Ερμούπολη παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα (δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο) και εισήχθη εις την Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. ,απ' όπου απεφοίτησε το 1976 με τον βαθμόν 7,9 (Λίαν Καλώς) και ενεγράφη σε Μεταπτυχιακό τμήμα της αυτής σχολής.

Το 1977 διορίσθηκε καθηγητής στην μέση εκπαίδευση και το 1980 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος εις Θήραν από τον μακαριστό μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων κυρό, Γαβριήλ. Xειροθετήθηκε αρχιμανδρίτης και διορίστηκε ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας από τον Μάρτιο του 1980, ενώ συγχρόνως έλαβε οργανική θέση καθηγητού, στο γυμνάσιο Αμοργού.

Στην ως άνω μητρόπολη παρέμεινε μέχρι τον Αύγουστο του 1983 και από 1ης Σεπτεμβρίου 1983 μετατέθηκε ως ιεροκήρυκας εις την Ιεράν Μητρόπολιν Θηβών και Λεβαδείας και ετοποθετήθη ως καθηγητής εις το γυμνάσιο στην ιστορική πόλη των Θεσπιών.

Το 1986 προήχθη στη θέση του διευθυντού του γυμνασίου Θεσπιών και το 1992 τοποθετήθηκε διευθυντής του γενικού λυκείου Θεσπιών, όπου και υπηρέτησε μέχρι την εκλογή του σε μητροπολίτη.

Διακόνησε πλησίον του νυν Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, ως ιεροκήρυξ, κατηχητής επί εικοσιπενταετία και για ένα έτος πλησίον του μητροπολίτου Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, με τον οποίο και είχε άριστη συνεργασία. Υπηρέτησε τον λειτουργικόν, ιεροκηρυκτικόν, κατηχητικόν και εκπαιδευτικόν χώρον επί τριάντα συναπτά έτη, χάριτι Θεού.

Στις 12 Οκτωβρίου 2009 εκλέχθηκε Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκισίου, υπό της σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ενώ χειροτονήθηκε Επίσκοπος εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου Αθηνών την 17ην Οκτωβρίου 2009. Την 11ην Νοεμβρίου 2009 ενθρονίστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκίς.