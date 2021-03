Χαλκιδική

Νικήτη Χαλκιδικής: “Πιάστηκαν στα χέρια” κάτοικοι και ΜΑΤ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιτία οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων στην παραλία.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Ένταση στην Νικήτη της Χαλκιδικής. Κάτοικοι επιχείρησαν να εμποδίσουν εργασίες κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων και συγκρούστηκαν με άνδρες των ΜΑΤ

Οι πολίτες πιάστηκαν στα χέρια με τους ένστολους, προσπάθησαν να σπάσουν το ανθρώπινο τοίχος, που είχαν στήσει οι αστυνομικοί, οι …ψυχραιμότεροι επιχείρησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, μάταια όμως.



Η μπουλντόζα της αποκεντρωμένη διοίκησης έφτασε νωρίς το πρωί στην παραλία της Νικητής, με σκοπό να γκρεμίσει αμμοκράτες που έγιναν αυθαίρετα πριν από 30 χρόνια για να προστατεύσουν το παραλιακό μέτωπο από τις διαβρώσεις. Οι κάτοικοι εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τις εργασίες.





Ο δήμαρχος της περιοχής έχει ήδη καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία τις μελέτες που απαιτούνται ώστε να τακτοποιηθούν οι αυθαίρετες κατασκευές. Οι Αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Πηγή εικόνων: halkidikinews.gr