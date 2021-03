Θεσσαλονίκη

Κατάληψη στην Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Το κτήριο της Πρυτανείας κατέλαβαν φοιτητές το μεσμέρι της Δευτέρας.

Υπό κατάληψη τελεί εδώ και λίγες ώρες, η Πρυτανεία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ομάδα φοιτητών εισήλθε και κατέλαβε το κτίριο όπου στεγάζεται η Πρυτανεία εντός της Πανεπιστημιούπολης και επέδωσε επιστολή από την οποία προκύπτει ότι ο λόγος της συγκεκριμένης κίνησης είναι ο ψηφισθείς νόμος για τη μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εντάσεις ή πρόκληση φθορών στο υπό κατάληψη κτίριο, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας η συνέλευση των φοιτητών αναφορικά με το χρόνο διάρκειας της κατάληψης.