Χαλκιδική

Χαλκιδική: οδοφράγματα και φωτιές στην Νικήτη (εικόνες)

Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τα συνεργεία της Περιφέρειας, που επιχειρούν να αφαιρέσουν τους αμμοκράτες.

Νέος γύρος διαμαρτυρίας ξεκίνησε σήμερα το πρωί στην Νικήτη, Χαλκιδικής, με κατοίκους οι οποίοι αντιδρούν στην αφαίρεση των αμμοκρατών που βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού.

Τοποθέτησαν οδοφράγματα και άναψαν φωτιές, προσπαθώντας να σταματήσουν τις εργασίες των συνεργείων που μίσθωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης.

Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν πως οι συνέπειες από την αφαίρεση των αμμοκρατών θα είναι τραγικές για τις περιουσίες τους.

Πηγή: seleo.gr