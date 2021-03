Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση υπέρ του Κουφοντίνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον καταδικασμένο για δολοφονίες της 17 Νοέμβρη.

Συγκέντρωση είναι σε εξέλξη στην Καμάρα της Θεσσαλονίκης, υπέρ του απεργού πείνας και δίψας Δημήτρη Κουφοντίνα

Κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον καταδικασμένο για δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, Δημήτρη Κουφοντίνα ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λαμίας σε σοβαρή κατάσταση, ειδικά δε, μετά την απόφασή του να σταματήσει την αντιβίωση.

Στις 6 το απόγευμα υπάρχει νέο κάλεσμα για συγκέντρωση, για τον ίδιο λόγο, στον Λευκό Πύργο.

Φωτογραφίες: thestival.gr