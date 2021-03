Κεφάλλονια

“Ραγίζει καρδιές” το μήνυμα της κοπέλας του 23χρονου που αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα πάνω από μια παραλία, εκεί όπου είχαν περάσει μαζί τις ημέρες του καλοκαιριού, η Εβελίνα ανάρτησε ένα συγκινητικό κείμενο.

Με ένα βίντεο 30 δευτερολέπτων που δείχνει τον Κυριάκο Ευαγγελάτο με την κοπέλα του Εβελίνα, η νεαρή σύντροφος του Κεφαλονίτη φαντάρου, που οδηγήθηκε στην αυτοχειρία, αναφέρθηκε στο bullying που, όπως υποστηρίζει, ασκούνταν στον 23χρονο.

Με φόντο το ηλιοβασίλεμα πάνω από την παραλία Πετανοί, εκεί όπου είχαν περάσει μαζί τις ημέρες του καλοκαιριού η Εβελίνα ανάρτησε ένα κείμενο το οποίο ραγίζει καρδιές.

«Ποιος ήταν αυτός που αφαίρεσε το χαμόγελό σου; Ποιος ήταν που αφαίρεσε το γέλιο σου; Ποιος ήταν που πήρε την ευτυχία μας; Ποιος ήταν που πλήγωσε ένα τόσο καλό? πνεύμα, μια αληθινή ψυχή, ένα παιδί του Θεού; Δίχως λόγια προσπαθούμε να βρούμε δικαιοσύνη. Αυτό που συνέβη δεν μπορεί να δικαιολογηθεί?. Ένας χαρούμενος, ευγενικός, σεβαστικός, καλά μορφωμένος, στοργικός, εξυπηρετικός νεαρός άνδρας. Ένας άντρας που βελτιωνόταν πάντα, μεγάλωνε και διψούσε για μάθηση. Ήσουν τόσο δυνατός, αλλά η καρδιά σου τόσο ευγενική? και αγνή?, για αυτό έβρισκες την ευτυχία σου στο να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους. Υπάρχει ένας πόνος στις καρδιές μας και δεν θα φύγει. Και οι καρδιές μας είναι πολλές, γιατί εισαι ένα από τα πολλά παιδιά, νέους, ενήλικες που υπέφεραν από τέτοια αδικία. Ίσως όλοι αυτοί να βρουν ειρήνη. Ίσως να είμαστε πιο δυνατοί μαζί για όσους δεν μπορούσαν να σταθούν δυνατοί? για τον εαυτό? τους. Ας βρούμε λύσεις, ας βρούμε τρόπους πρόληψης. Γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι ένα καλύτερο μέρος. Να ξεκινάς με το μικρό?, για να αλλάξει το μεγάλο».