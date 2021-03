Αχαΐα

Στην ΜΕΘ ανήλικος με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 9χρονου.

Στη ΜΕΘ Παίδων μετακινήθηκε ένα 9χρονο παιδί με κορονοϊό από το ίδρυμα Κιβωτός της Αγάπης, το οποίο είχε εισαχθεί αρχικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου μαζί με ένα ακόμα 13χρονο από το ίδιο Ίδρυμα, ο οποίος ωστόσο έλαβε εξιτήριο.

Ο 9χρονος εμφάνισε αστάθεια γι αυτό και εισήχθη στη Μονάδα επισημαίνει ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΠ Γαβριήλ Δημητρίου, ωστόσο παρουσιάζει βελτίωση και αναμένεται να εξέλθει. Χθες στην κλινική με κορονοϊό νοσηλεύονταν 5 παιδιά- έφηβοι ενώ σήμερα τρία. Η 15χρονη που εισήχθη την προηγούμενη εβδομάδα, ένας 14χρονος, μια 14χρονη αλλά και ένας 6χρονος στα ύποπτα με εικόνα πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου στα παιδιά, όπως επισημαίνει ο κ. Δημητρίου.

Σε αντίθεση με το πρώτο lockdwon και το πρώτο κύμα του κορονοϊού στη χώρα, στην Πάτρα δεν ειχαν προκύψει νοσηλείες παιδιών σε αντίθεση με το τελευταίο διάστημα, ιδίως από τον Νοέμβριο και μετά.

Πηγή: flamis.gr