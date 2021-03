Θεσσαλονίκη

Κλέφτης με απειλή σύριγγας

Μετά από τρία «χτυπήματα» ο νεαρός συνελήφθη.

Στις φυλακές οδηγήθηκε 25χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος ότι με την απειλή σύριγγας λήστεψε τρία καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, αρπάζοντας διάφορα προϊόντα.

Η τελευταία ληστεία έγινε το απόγευμα της Δευτέρας σε μίνι - μάρκετ στο κέντρο της πόλης, απ' όπου απέσπασε αλκοολούχα ποτά. Λίγο αργότερα όμως εντοπίστηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο και συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι με τον ίδιο τρόπο είχε ληστέψει τον περασμένο Οκτώβριο δύο σούπερ - μάρκετ, το ένα στο κέντρο και το άλλο στον Εύοσμο. Ο 25χρονος, ελληνικής καταγωγής, παραπέμφθηκε σε ανακριτή και μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.