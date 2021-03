Φθιώτιδα

Βρέφος 27 ημερών διαγνώστηκε με κορονοϊό

Διακομίστηκε, εσπευσμένα, σε Μονάδα Νεογνών.

Συναγερμός στη Λαμία καθώς ένα βρέφος 27 ημερών διαγνώστηκε με κορονοϊό το μεσημέρι της Τρίτης.

Το βρέφος υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού και βγήκε θετικό σε αντίθεση με τη μητέρα του, η οποία βγήκε αρνητική, όμως, έδωσε επαναληπτικό δείγμα για επαλήθευση.

Σύμφωνα με το lamiareport το μωρό συνοδεία της μητέρας του, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας όπου υπάρχει Μονάδα Νεογνών για την καλύτερη νοσηλεία του.

ΠΗΓΗ: Lamiareport.gr