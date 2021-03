Χανιά

Κορονοϊός Στο νοσοκομείο ιερέας που λειτουργούσε σε διάφορες ενορίες

Σε καραντίνα η παπαδιά. Απολυμάνθηκαν οι ενορίες.

Νέο κρούσμα κορονοϊού στους κύκλους της Εκκλησίας, στα Χανιά

Ο λόγος για ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ενορίας πρώην περιατικού δήμου που δεν λειτουργούσε μόνο σε μια εκκλησία και ο οποίος νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας με έντονα συμπτώματα στην κλινική covid19 του Νοσοκομείου Χανίων, όπως αναφέρει το zarpanews.gr.

Ο ιερέας ήταν εμπύρετος εδώ και 10 ημέρες. Σε καραντίνα βρίσκεται η παπαδιά, η οποία θα υποβληθεί σε διαγνωστικό τεστ για κορονοϊό.

Ο ιερέας, τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου, είχε λειτουργήσει και σε άλλες ενορίες της ευρύτερης περιοχής, γεγονός το οποίο σημαίνει οτι έχει έρθει σε επαφή με αρκετούς πιστούς.

Σύμφωνα με το zarpanews η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου έχει προχωρήσει στην απαραίτητη απολύμανση των Ιερών Ναών στους οποίους τέλεσε λειτουργία ο ιερέας.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει πληροφόρηση για το αν η Ιερά Μητρόπολη έχει φροντίσει να ενημερώσει τους πιστούς των ενοριών του ασθενή, πλέον, ιερέα, αλλά και τις υπηρεσίες του ΕΟΔΥ προκειμένου να γίνει η απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του.

