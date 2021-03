Λάρισα

Ισχυρός σεισμός στην Ελασσόνα

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε πριν απο λίγο στην Ελασσόνα. Στο δρόμο βγήκαν οι κάτοικοι της Λάρισας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 Ρϊχτερ σημειώθηκε στην Ελασσόνα στις 12:16, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινσιτούτου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 21χλμ νότια νοτιοδυτικά της Ελασσόνας και το εστιακό του βάθος στα 7,8χλμ.

Τρία λεπτά αργότερα, στις 12:19 καταγράφηκε μία δεύτερη δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εστιακό βάθος 10χλμ και επίκεντρο στα 7χλμ δυτικά νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί, με τον Ευθύμη Λέκκα να προειδοποιεί μέσω του ΑΝΤ1 ότι θα είναι συνεχείς και ισχυροί. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο Γ.Χουλιάρας κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής, να αποφύγουν τα παλιά σπίτια.

Καταρρεύσεις έχουν σημειωθεί σε κτήρια στα χωριό Μεσοχώρι και στο Δαμάσι. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από την περιοχή.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Ελασσόνας, έκανε γνωστό ότι ένας άνθρωπος είχε εγκλωβιστεί σε ετοιμόρροπο σπίτι στο χωριό Μεσοχώρι, με την επιχείρηση να ολοκληρώνεται λίγο αργότερα με επιτυχία.

Από τον ισχυρό σεισμό έχει υποστεί ζημιές ο ιερός ναός Αγίου Δημητρίου στο Μεσοχώρι του Δήμου Ελασσόνας.

Ζημιές έχει υποστεί και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Δήμου Τυρνάβου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ζημιές καταγράφονται στην είσοδο της εκκλησίας καθώς έχει πέσει τμήμα της πρόσοψης του ναού.

"Μετά τη σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Ελασσόνας, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί ζημιές σε μια οικία στην περιοχή Μεσοχώρι Ελασσόνας, καθώς και σε ένα σχολείο στην περιοχή Δαμάσι Τυρνάβου. Πραγματοποιούνται περιπολίες από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις, ενώ Ε/Π του ΠΣ μεταβαίνει στην περιοχή για εναέρια επιτήρηση και έλεγχο. Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Στέφανου Κολοκούρη, τέθηκαν σε επιφυλακή όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και η 1η, 2η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, ενώ ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει στο σημείο που εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση για τον συντονισμό των δυνάμεων. Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου και σημειώθηκε η σεισμική δόνηση, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών" αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή μεταβαίνει κυβερνητικό κλιμάκιο, με εντολή του Πρωθυπουργού, ενώ στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας συντονίζεται ο μηχανισμός, που βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση. Άλλωστε ελικόπτερο και drones της Πυροσβεστικής βρίσκονται ήδη εκεί, επιθεωρώντας για τις καταστροφές.

«Επικοινώνησα με τον Νίκο Δένδια και μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας μετά το σεισμό. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους γείτονές μας, αν χρειαστεί», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ιδιαίτερα αισθητή έγινε η δόνηση και στα Τρικαλα, με τους κατοίκους να βγαίνουν στους δρόμους. Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο απο την ώρα της δόνησης

Φωτογραφίες, βίντεο: larissanet.gr, trikalaola.gr, onlarissa.gr