Λάρισα

Απεγκλωβισμός μετά το σεισμό στην Ελασσόνα

Οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στα χωριά της Ελασσόνας.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού κατοίκου εγκλωβισμένου σε ετοιμόρροπο σπίτι στο χωριό Μεσοχώρι, στα όρια Τυρνάβου - Ελασσόνας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ο δήμαρχος Νίκος Γάτσας, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο έκανε λόγο για αρκετές ζημιές στο χωριό, μιλώντας νωρίτερα στον ΑΝΤ1, είπε πως οι κάτοικοι είναι όλοι στους δρόμους και το σχολείο έχει εκκενωθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ζημιές έχουν αναφερθεί και σε σχολείο του χωριού Δαμάσι.