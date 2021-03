Κορινθία

Φορτηγό έπιασε φωτιά εν κινήσει στην Εθνική Οδό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εικόνες από βίντεο ντοκουμέντα κόβουν την ανάσα.

Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό εν κινήσει, στην εθνική Κορίνθου – Πατρών, στο Καμάρι Κορινθίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των τροχών του βαρέως οχήματος έφυγε από τη θέση του, με αποτέλεσμα το φορτηγό να συρθεί για ώρα στο οδόστρωμα και τελικά να πιάσει φωτιά.

Οδηγοί που είδαν το συμβάν έσπευσαν να βοηθήσουν, αποσυνδέοντας την καμπίνα του οδηγού από το πίσω μέρος του οχήματος, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

Στο φορτηγό επέβαινε ο επαγγελματίας οδηγός και ο γιος του, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Kλειστό έμεινε για ώρα το ρεύμα προς Αθήνα στην Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, ενώ ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε.

Φωτό - βίντεο: Αγγελος Αχμεταη