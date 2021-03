Λάρισα

Σεισμός στην Ελασσόνα: Ζημιές σε 100 σπίτια στο Μεσοχώρι (βίντεο)

Πώς περιέγραψε την κατάσταση ο πρόεδρος της κοινότητας. Όπως λέει, άργησαν να φθάσουν οι σκηνές και οι κάτοικοι διανυκτέρευσαν στα αυτοκίνητα.

Δύσκολη νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι του Μεσοχωρίου Ελασσόνας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ, που συγκλόνισε την περιοχή το μεσημέρι της Τετάρτης.

Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές από το “χτύπημα” του Εγκέλαδου, όπως είπε ο πρόεδρος της κοινότητας, Ι. Ζαρλαδάνης, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ο ίδιος με την οικογένειά του, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων, διανυκτέρευσαν μέσα στα αυτοκίνητά τους, καθώς οι σκηνές έφθασαν γύρω στις 11 το βράδυ και δεν στήθηκαν για να φιλοξενήσουν τους σεισμοπαθείς.

«Ήταν μία πάρα πολύ δύσκολη νύχτα», είπε ο κ. Ζαρλαδάνης, εξηγώντας πως έκανε πολύ κρύο και ο φόβος είχε κυριεύσει τον κόσμο.

Ορισμένοι ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν σε μεγάλα αστικά κέντρα, για λόγους ασφαλείας.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι μετασεισμοί συνεχίζονταν. Όπως είπε νωρίτερα στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τα 6 Ρίχτερ είναι η “οροφή” για τους σεισμούς που δίνουν τα ρήγματα της περιοχής, εκτιμώντας ότι ο χθεσινός σεισμός ήταν ο κύριος. Συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν για 1-2 μήνες, ενώ σταδιακά θα αραιώσουν και θα είναι μικρότερης έντασης.