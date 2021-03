Ηράκλειο

Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο

Έπιασε το τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ, τράκαρε και κατέληξε στο Τμήμα,

Ένας 55χρονος άνδρας συνελήφθη, χθες το απόγευμα, μετά από διενέργεια ελέγχου στο λιμάνι του Ηρακλείου, από στελέχη της Λιμενικής Αρχής.

Ο 55χρονος οδηγός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και συνελήφθη διότι μετά από αλκοομέτρηση διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.