Θεσσαλονίκη

Αναρριχητές διαρρήκτες “τσάκωσε” η ΕΛΑΣ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες είχαν... πλούσια δράση. Τέσσερις συλλήψεις. Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές, τι βρήκαν στα σπίτια τους.

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε διαρρήξεις με τη μέθοδο της αναρρίχησης σε μπαλκόνια πολυκατοικιών, ληστείες και κλοπές οχημάτων, εξάρθρωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για ελληνικής καταγωγής άνδρες, 24 έως 35 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι δρούσαν από τον περασμένο Αύγουστο σε διάφορες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο, Σίνδος, Ευκαρπία, Χαριλάου και Τούμπα), με τη συνολική λεία να ανέρχεται σε 48.000 ευρώ.

Η εις βάρος τους αποδιδόμενη δράση περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., επτά διαρρήξεις σπιτιών, δύο ληστείες, δύο κλοπές αυτοκινήτων και έξι κλοπές κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δρούσαν με διαφορετική κάθε φόρα σύνθεση και προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους κατέστρεψαν τα δύο κλεμμένα αυτοκίνητα, βάζοντας φωτιά στο πρώτο και ρίχνοντας στη θάλασσα το δεύτερο.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους βρέθηκαν χρηματικά ποσά, κοσμήματα, πλήθος κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών, την κατοχή των οποίων δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν, ενώ κατασχέθηκαν επίσης διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.