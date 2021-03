Ηλεία

Στο νοσοκομείο βρέφος με κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα μωράκι νοσηλεύεται με κορονοϊό σε νοσοκομείο της δυτικής Ελλάδας.

Θετικό στον κορονοϊό διαγνώστηκε ένα μωρό τριών μηνών, από τη Γαστούνη.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε με υψηλό πυρετό στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας και νοσηλεύεται σε θάλαμο για περιστατικά covid, στην παιδιατρική κλινική.

Το νεογέννητο νοσηλεύεται από το βράδυ της Τετάρτης.

Πηγή: patrisnews.com