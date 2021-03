Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ομάδα ατόμων αποκόπηκε από την πορεία που ήταν σε εξέλιξη και επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Ρίψη μολότοφ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμττης στην πύλη εισόδου της ΔΕΘ που βρίσκεται μπροστά από το Σιντριβάνι στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Εθνικής Αμύνης.



Ομάδα άγνωστων ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κράνη που βρισκόταν στο πίσω μέρος της πορείας που ήταν σε εξέλιξη, φέρεται να αποκόπηκε από τους υπόλοιπους διαδηλωτές πετώντας τρεις βόμβες μολότοφ, εκ των οποίων μόνο η μία εξερράγη, εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι απάντησαν με κρότου λάμψης.

Να σημειωθεί ότι μετά την ρίψη μολότοφ τα άτομα προσπάθησαν να επιστρέψουν στην πορεία των φοιτητών η οποία είχε φτάσει στο ύψος της Πρυτανείας και υπήρξε αντιπαράθεση όταν τα μέλη των φοιτητικών συλλόγων τους έκαναν ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με πρόκληση επεισοδίων ή εντάσεων.

Η πορεία των φοιτητών συνέχισε με κατεύθυνση των Πολυτεχνική Σχολή.

Πηγή: grtimes.gr