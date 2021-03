Ηλεία

Νεκρό κοριτσάκι που διαγνώστηκε με αμυγδαλίτιδα

Ανείπωτη τραγωδία με τον χαμό της 10χρονης.

(εικόνα αρχείου)

Ένα κορίτσι μόλις 10 ετών από την Ανδραβίδα κατέληξε στο νοσοκομείο του Πύργου. Ως πιθανή αιτία θανάτου του μικρού παιδιού εξετάζεται το σηπτικό σοκ, ωστόσο, φως αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 10.30 το πρωί στην Ανδραβίδα έφτασε συνοδευόμενη η 10χρονη στο Κέντρο Υγείας. Ήταν φανερά αδύναμη και στεκόταν όρθια με δυσκολία.

«Μόλις μας έφεραν το κορίτσι, δράσαμε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Η πίεση του παιδιού ήταν πολύ χαμηλή, ενώ το καρδιογράφημα ήταν πολύ κακό. Με τον ορό το παιδί συνήλθε κάπως. Μου είπε ότι πριν από μέρες την είχε δει γιατρός και είχε διαγνώσει αμυγδαλίτιδα και μάλιστα εμπύρετη», λέει ο προϊστάμενος του Κέντρου Υγείας Ανδραβίδας.

Λόγω σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε ότι το κορίτσι έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου. Ένας παιδίατρος και η μητέρα του κοριτσιού συνόδευσαν την μικρή με ασθενοφόρο.

«Στις 13.30 και μόλις είχα επιστρέψει στο Κέντρο Υγείας Ανδραβίδας. Τηλεφώνησα στο νοσοκομείο του Πύργου και μου είπαν ότι το κορίτσι διασωληνώθηκε. Μισή ώρα μετά με κάλεσαν από το νοσοκομείο και μου είπαν ότι δυστυχώς το κορίτσι κατέληξε…», δήλωσε συντετριμμένος ο παιδίατρος στην Patrisnews.

